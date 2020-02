Reikop loodab, et Johan Randverel läheb "Klassikatähtede" saatejuhina paremini kui osalejana

"Kas ma julgen öelda, et ma tema kingadesse astun, seda võib-olla mitte, aga omal moel olen ma väga õnnelik, et ma saan seda teha," ütles Randvere.

Reikop soovib Randverele saatejuhina paremat saatust kui muusikul "Klassikatähtede" esimese hooaja võistlusel oli. "Mäletatavasti ta väga kaua ei püsinud konkursis, vaid langes üsna varakult välja," naeris Reikop.

Randvere langes välja teises voorus, kuid imestab, et sellegi poolest mäletavad inimesed teda just "Klassikatähtede" saate järgi. "Ükskord pöördus üks ajakirjanik minu poole kui "Klassikatähtede" võitja poole. Kõik, kes seal osalevad, me olemegi kõik võitjad," ütles Randvere.

Ka Reikop kinnitas, et kõik võistlejad on võitnud lihtsalt osalemisega. "Nende tulevik on suures osas palju lihtsam kui nendel, kes ei osale," arutles Reikop.

Tänavuse konkursi žüriisse kuuluv Kadri Tali ütles, et "Klassikatähed" on saade, mille üle uhke olla. "Meie "Klassikatähtede" saade on äärmiselt unikaalne maailmas. Ma olen Eesti üle uhke ja ma olen rahvusringhäälingu üle uhke," ütles Tali.

Sel aastal on alternatiivne žürii Klassikaraadio eetris. Nende kommentaare saab kuulata teleülekandega paralleelselt.

"Klassikatähed" stardib 21. veebruarist reede õhtuti kell 20.