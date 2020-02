Parima filmi Oscari laureaat "Parasiit" kogus tele-eetris 63 000 vaatajat

Lisaks televaatamistele on veebist kogunud "Parasiit" lisaks veel ligi 5000 vaatamist, ent see number pole lõplik – parima filmi Oscari laureaat on ETV2 kodulehel järelvaadatav veel 13 päeva.

Režissöör Bong Joon-ho, kes on ühtlasi tuntud linateostega "Snowpiercer" ja "Okja", võitis 92. Ameerika filmiakadeemia auhinnagalal värske filmiga "Parasiit" nii parima filmi, parima võõrkeelse filmi, parima originaalstsenaariumi kui ka parima režissööri preemiad.

"Parasiit" räägib Seouli agulis elavast Kimide perekonnast, kes kuulub ühiskonna põhjakihti. Kui perepoeg õnneliku juhuse kaudu miljonäridest Parkide juures koduõpetajana töödon saanud, käivitub pöörane sündmusteahel, ning hoolsalt kootud manipulatsioonide tulemusena on kogu Kimide pere varsti valeidentiteetide abil Parke teenindamas.