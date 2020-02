"Für Oksana" sai Vene teatri näitlejate abil uue humoorika versiooni ja video

Vene teatri näitleja Aleksandr Žilenko rääkis ETV+ hommikuprogrammis "Kohv+", et Nublu ehitas "Für Oksana" videoga omamoodi silla Eesti ja Vene kultuuriruumi vahele. Kuna Vene teater on mõeldud kõigile, siis otsustas trupp teha just sellest videost oma versiooni.

Videos on näha näitlejaid repertuaarist pärit rollides, nii püütakse muu hulgas meelitada ka rohkem eestlasi Vene teatri etendusi külastama.

Näitleja Tatjana Jegoruškina sõnul on nad alati väga rõõmsad, kui eestikeelne publik etendusi vaatamas käib. "Nad külastavad meid väga tihti. Tahtsimegi pühendada selle video mitte vaid oma traditsioonilisele vene publikule, vaid selle kõrval ka eestikeelsetele inimestele. Tahame kõigiga sõbrad olla," lisas Jegoruškina.

Nublu oli klipi valmimisest teadlik ning Vene teater avaldas suurt tänu nii räpparile kui ka Gameboy Tetrisele ja nende meeskonnale abi ja toetuse eest.