Välismaalastest žürii ei leidnud Eesti Laulu teise poolfinaali osas üksmeelt

Wiwibloggsi 13 välismaist žüriiliiget pani ritta kuus lemmiklaulu Eesti Laulu teisest poolfinaalist.

Ari

1. SHIRA – "Out in Space"

"Armastan seda väga. See on kindlasti minu lemmiklaul Eesti Laulult läbi aegade," kiitis Ari, lisades, et loos on kõik elemendid, mis ühes heas indie-rokkloos olema peavad - intrigeerivad sõnad, tugev ülesehitus ja nauditav hääl. "Aga ma kardan, et see ei pääse edasi, sest teised laulud on väga tugevad."

2. Jaagup Tuisk – "Beautiful Lie"

3. Uudo Sepp – "I'm Sorry. I Messed Up"

4. Inger – "Only Dream"

5. Mariliis Jõgeva – "Unistustes"

6. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

Antranig

1. Ziggy Wild – "Lean on Me"

Antranigi sõnul toob Ziggi Wild poolfinaali vajalikku mitmekesisust. "Minu ainus mure on, et "Lean on Me" ei kõla nagu aasta 2020, aga Eurovisioonil on alati ruumi retrole."

2. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

3. German & Violina – "Heart Winder"

4. Uudo Sepp – "I'm Sorry. I Messed Up"

5. Uku Suviste – "What Love Is"

6. Janet – "Hingelind"

Bernardo

1. Jaagup Tuisk – "Beautiful Lie"

Bernardo sõnul on "Beautiful Lie" tugevam lugu kui eelmise aasta võitja "Arcade", millega Jaagup Tuisu lugu tihti võrreldakse. "Mis mind kõige rohkem hea produktsiooni ja heade sõnade kõrval köidab, on loo lavapotentsiaal."

2. Shira – "Out of Space"

3. Inger – "Only Dream"

4. Traffic – "Uks kord veel"

5. Ziggy Wild – "Lean on Me"

6. Uudo Sepp – "I'm Sorry. I Messed Up"

Calvin

1. SHIRA – "Out In Space"

Calvini sõnul paistab Shira laul teiste Eesti võistlejate kõrval silma. "See pole küll kõige innovatiivsem laul, aga seal on põhjus, miks sellised laulud on populaarsed - need töötavad. Kui Shira toob lavale samasuguse energia nagu videos, tasub tal silma peal hoida," ütles Calvin.

2. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

3. Ziggy Wild – "Lean On Me"

4. Jaagup Tuisk "Beautiful Lie"

5. Uudo Sepp "I'm Sorry. I Messed Up

6. Uku Suviste – "What Love Is"

Esma

1. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

Esma arvates on Merilin Mälgi laulul "Miljon sammu" kõik elemendid, et olla edukas - võimas vokaal, kaasahaarav meloodia ja eesti keel. "Ma ootan huviga lavalist etteastet. See laul pääseb ilma kahtluseta finaali," arutles Esma.

2. Mariliis Jõgeva – "Unistustes"

3. SHIRA – "Out in Space"

4. Janet – "Hingelind"

5. Inger – "Only Dream"

6. Uku Suviste – "What Love Is"

Barnabas

1. Ziggy Wild – "Lean on Me"

Barnabase jaoks viib Ziggy Wild rokiteekonnale. "See on toores, viimistlemata ja pakub Ameerika tunnetust, mis kõlab väga värskendavalt," kiitis ta.

2. SHIRA – "Out in Space"

3. Traffic – "Üks kord veel"

4. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

5. Inger – "Only Dream"

6. Viinerid – "Kapa Kohi-LA"

Florian

1. Jaagup Tuisk – "Beautiful Lie"

Floriani sõnul pakub Jaagup Tuisu võistluslaul maagilist atmosfääri. "Kui tema lavaletteastega pannakse täppi, on tegemist looga, millel on suur potentsiaal tänavust Eesti Laulu võita," ütles Florian.

2. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

3. Uku Suviste – "What Love Is"

4. Traffic – "Üks kord veel"

5. Mariliis Jõgeva – "Unistustes"

6. SHIRA – "Out in Space"

Renske

1. Traffic – "Üks kord veel"

Renske sõnul on Trafficu "Üks kord veel" lausa nakkav. "Isegi minu poiss-sõber, kes on suur Melodifestivaleni fänn, palus seda laulu uuesti mängida," ütles Renske, et eesti keel on imeilus, et see peaks Eurovisioonil tihemini kõlama.

2. Inger – "Only Dream"

3. Uku Suviste – "What Love Is"

4. SHIRA – "Out in Space"

5. Janet – "Hingelind"

6. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

Natalie

1. SHIRA – "Out in Space"

Natalie sõnul on Eesti Laulu teine poolfinaal esimesest tugevam ning tema jaoks on eredaim täht Shira "Out in Space". "See on õrn ja tagasihoidlik, aga samas väga jõuline," arutles Natalie. Tema sõnul on Shira hääl ja lavaline oleks sellised, mis sobivad lauluga ideaalselt.

2. Mariliis Jõgeva – "Unistustes"

3. Jaagup Tuisk – "Beautiful Lie"

4. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

5. Traffic – "Üks kord veel"

6. Janet – "Hingelind"

Sebastian

1. Inger – "Only Dream"

Sebastiani hinnangul on teine poolfinaal nõrgem kui esimene, kuid Ingeri laul "Only Dream" paistab sealt välja. "See pole küll Ingeri tugevaim katsetus Eesti Laulul, kuid seda on laisal päeval nauditav kuulata," arutles Sebastian. Tema sõnul loob Inger oma vokaaliga mõnusa atmosfääri.

2. Viinerid – "Kapa Kohi-LA"

3. Janet – "Hingelind"

4. Jaagup Tuisk – "Beautiful Lie"

5. Uudo Sepp – "I'm Sorry. I Messed Up"

6. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

Pablo

1. Jaagup Tuisk – "Beautiful Lie"

Pablo sõnul on ta Jaagup Tuisu loost lummatud. Ka tema võrdleb laulu eelmise aasta võidulooga "Arcade", kuid lisab, et tegemist on hüpnootilise looga. "Seda täiendavad ilus hääl ja võimas refrään," arutles Pablo. "Beautiful Lie" võib tema sõnul olla tugev konkurent suurel võistlusel.

2. SHIRA – "Out in Space"

3. Traffic – "Üks kord veel"

4. German & Violina – "Heart Winder"

5. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

6. Uku Suviste – "What Love Is"

Robyn

1. Viinerid – "Kapa Kohi-LA"

Robyni sõnul on teine poolfinaal esimesega võrreldes nõrgem, kuid tema lemmikuks on räppivad viinerid. "Refrään on see, mis mind selle loo puhul võlub," arutles Robyn.

2. Traffic – "Üks kord veel"

3. Mariliis Jõgeva – "Unistustes"

4. Ziggy Wild – "Lean on Me"

5. SHIRA – "Out in Space"

6. Merilin Mälk – "Miljon sammu"

Tom

1. SHIRA – "Out In Space"

Tomi arvates on teine poolfinaal kahest tugevam. Kuna Jaagup Tuisu lugu on tema arvates liialt "Arcade'i" sarnane, siis tema lemmikuks on Shira "Out In Space". "Ma armastan selle laulu lahedat tunnetust ja ma usun, et Shira võib kontserdiõhtul lava maagiaga täita," arutles Tom.

2. Merilin Mälk – "Miljon Sammu"

3. Jaagup Tuisk – "Beautiful Lie"

4. Uudo Sepp – "I'm Sorry I Messed Up"

5. German & Violina – "Heart Winder"

6. Uku Suviste – "What Love Is"