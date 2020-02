Galerii: Tartus käib Eesti Laulu teise poolfinaali peaproov

Teises poolfinaalis astuvad üles:

1. "Kapa Kohi-LA", esitaja Viinerid;

2. "Hingelind", esitaja Janet;

3. "What Love Is", esitaja Uku Suviste;

4. "Only Dream", esitaja INGER;

5. "Miljon sammu", esitaja Merilin Mälk;

6. "Heart Winder", esitaja German & Violina

7. "Beautiful Lie", esitaja Jaagup Tuisk;

8. "Lean On Me", esitaja Ziggy Wild;

9. "I´m Sorry. I Messed up", esitaja Uudo Sepp;

10. "Üks kord veel", esitaja Traffic;

11. "Out In Space", esitaja SHIRA;

12. "Unistustes", esitaja Mariliis Jõgeva

Eesti Laulu teine poolfinaal alustab laupäeva õhtul kell 19.30.

Eesti Laul 2020 poolfinaalidest teevad otseülekande Eesti Televisioon ja venekeelsete kommentaaridega ETV+, Tartus on kohal ka Raadio 2. Kõiki ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist.

Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.