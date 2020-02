Billie Eilish avaldas uue Bondi-filmi tunnusloo "No Time to Die"

Eilish kirjutas loo filmi nimiloo "No Time to Die" koos oma venna Finneas O'Connelliga, kes oli ka tema hinnatud debüütalbumi "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" kaasautor ja produtsent.

Billie Eilish on läbi aegade noorim artist, kes on kirjutanud James Bondi filmile tunnusloo. Eelmise, 2015. aastal ilmunud Bondi-filmi "Spectre" tunnusloo kirjutas Sam Smith.

"No Time to Die" jõuab Eesti kinodesse 10. aprillist, filmi režissööriks on Cary Joji Fukunaga ("It", "Beasts of No Nation") ning peaosas astub üles Daniel Craig.

Kuula lugu: