Video | Ines esitas Eesti Laulu otse-eetris oma 2000. aasta euroloo "Once In A Lifetime"

Muusik Eda-Ines Etti esitas Eesti Laulu esimses poolfinaalis uue versiooni oma 2000. aasta euroloost "Once In A Lifetime".

Pärast esitust antud lühiintervjuus kinnitas Eda-Ines Etti, et lugu "Once In A Lifetime" ei ole ta juba aastaid esitanud. "Oli ka natukene teistmoodi kui 20 aastat tagasi, seega praegu oli pisut teistsugune tunne," mainis ta ja rõhutas, et Eesti Laulu võistlustulle astumist ta lubada ei julge. "Loomulikult ei ütle ma ka seda, et ma ei tule, sest sa ei tea kunagi, kuidas asjad elus lähevad."

Lisaks intervjuule juhatas Ines sisse ka järgmise saateosa. "Ma võin teilt üldse selle õhtujuhtimise üle võtta, kui te väga tahate."

