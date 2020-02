Võistlustulle astuvad:

1. Rasmus Rändvee "Young"

2. Kruuv "Leelo"

3. Stefan "By My Side"

4. Inga "Right Time"

5. Anett x Fredi "Write About Me"

6. Revals "Kirjutan romaani"

7. Renate "Videomäng"

8. Laura "Break Me"

9. Little Mess "Without a Reason"

10. Egert Milder "Georgia (On My Mind)"

11. Jennifer Cohen "Ping Pong"

12. Synne feat. Väliharf "Majakad"

Sel nädalal toimuvatest Eesti Laul 2020 poolfinaalidest teevad otseülekande Eesti Televisioon ja venekeelsete kommentaaridega ETV+, Tartus on kohal ka Raadio 2. Kõiki ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.