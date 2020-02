Taukar ja Niinemets lubavad esimeseks poolfinaaliks üllatusi

Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets tunnistasid, et närv enne otsesaadet on sees, aga see hoiabki mõtte värskena.

"Ärge arvake, et siin üllatustest puudust tuleb," lubas Niinemets kõikidele televaatajatele "Ringvaate" otse-eetris.

Eesti Laulu esimeses poolfinaalis astub lavale 12 esinejat ning Niinemetsa sõnul on ees ootamas väga hea muusika ja võimas show. "Need numbrid, see pilt, mis jõuab ka kodudesse, saab olema väga võimas," kiitis Taukar.

Taukar lisas, et Tartu poolfinaalid on korraldajatel väga hea idee. "Lõuna osariikide publik on soe ja kuum," ütles Taukar.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis. Kõiki Eesti Laulu ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist.