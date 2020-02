Ines eurolavale tagasi ei igatse: see asi on tehtud

Eestit aastate eest Eurovisioonil esindanud Eda-Ines Etti ja Mari-Leen Kaselaan tunnistasid, et nemad tagasi Eurovisiooile ei igatse.

"See asi on tehtud ja mul ei ole küll hirmsat kripeldust, et tahaks veel sinna lavale. Kuidagi käidud ja nähtud, saab muude asjadega edasi minna," selgitas Ines Raadio 2 eetris.

Mari-Leen lisas, et tema hindab palju rohkem seda, kui saab olla võistlusel lava taga. "Seal toimub põhiline pull ja melu," selgitas ta.

Mari-Leen ja Ines analüüsisid ka tänavusi Eesti Laulu poolfinaliste ning tõdesid, et tegelikult on võimatu ette ennustada, milline laul võiks olla edukas ka Eurovisioonil. "Sa võid arvata, et sa tead, aga sa ei tea mitte kunagi. Tasub enda maitse järgi hinnata," soovitas Ines Eesti Laulul enda maitse järgi hääletada.