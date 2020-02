ERR.ee video| Kruuv astub laval kastist välja

"Need on raamid, kuhu inimesed on asetanud ennast, me tuleme raamist välja, laulame ja toome rõõmu," selgitasid Kruuvi liikmed ERR-ile, mis tähendus kastide taga on.

Bändimeeste sõnul on kastid tehniliselt keerukas lisa, mistõttu paluvad nad lavameeskonnalt juba ette vabandust.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis. Kõiki Eesti Laulu ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist.