ERR.ee video| Jennifer Cohen võitles läbimängul närviga

Eesti Laulu esimeses poolfinaalis võistlev Jennifer Cohen tõdes, et esimene närv tuli läbimängul sisse, kuid seda kindlam on õhtusel kontserdil lavale minna.

"Kui me õhtul juba lähme, on selline tunne, et seda on juba tehtud. Ma arvan, et õhtul on kergem," selgitas ta ERR-ile.

Jenniferi sõnul on tema laul "Ping Pong" naiseliku eneseirooniaga kirjutatud. "See ei nuta mingit armastust taga, vahelduseks teiste laulude vahale," rääkis Jennifer, mis tema trump esimeses poolfinaalis on.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis. Kõiki Eesti Laulu ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist.