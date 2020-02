Kui Inga kiitis Egerti lavashow visuaalset poolt, siis Egert tõdes ERR-ile, et Ingalt on alati oodata head lavalist liikumist.

Egert ütles, et suur roll on publikul, mistõttu on õhtul oodata veel paremat kontserti. "Mida rohkem on saalis inimesi, seda lihtsam, vahetum ja parem on laulda," ütles Egert.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis. Kõiki Eesti Laulu ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist.