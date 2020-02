Täna õhtul selguvad esimesed Eesti Laulu finalistid

Võistlustulle astuvad:

1. "Young", esitaja Rasmus Rändvee;

2. "Leelo", esitaja Kruuv;

3. "By My Side", esitaja Stefan;

4."Right Time", esitaja Inga;

5. "Write About Me", esitaja Anett x Fredi;

6. "Kirjutan romaani", esitaja Revals

7. "Videomäng", esitaja Renate;

8. "Break Me", esitaja Laura,

9. "Without a Reason", esitaja Little Mess;

10."Georgia (On My Mind)", estitaja Egert Milder;

11. "Ping Pong", esitaja Jennifer Cohen;

12."Majakad", esitaja Synne feat. Väliharf;

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.

Ülekanne algab ETV-s ja ERR.ee portaalis kell 19.30.