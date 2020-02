Kuus artisti, kes pääsesid Eesti Laul 2020 finaali, on:

Egert Milder

Rasmus Rändvee

Anett x Fredi

Synne Valtri feat. Väliharf

Stefan

Laura

Kokku astus võistlustulle 12 artisti, neist edasi pääseb kuus. 12 poolfinalistist neli jõudis finaali žürii ja rahvahääletuse tulemusena, kahe edasipääseja saatuse otsustas ainult publikuhääletus. Sama süsteemi järgi toimub hääletus ka Eesti Laulu teises poolfinaalis.

Esimeses poolfinaalis esinesid:

1. Rasmus Rändvee "Young"

2. Kruuv "Leelo"

3. Stefan "By My Side"

4. Inga "Right Time"

5. Anett x Fredi "Write About Me"

6. Revals "Kirjutan romaani"

7. Renate "Videomäng"

8. Laura "Break Me"

9. Little Mess "Without a Reason"

10. Egert Milder "Georgia (On My Mind)"

11. Jennifer Cohen "Ping Pong"

12. Synne feat. Väliharf "Majakad"

Eesti Laul 2020 poolfinaalidest teevad otseülekande Eesti Televisioon ja venekeelsete kommentaaridega ETV+, Tartus on kohal ka Raadio 2. Kõiki ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist. Poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.