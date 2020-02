"Oleme esimeseks poolfinaaliks valmis ja avame selle tempoka üllatusega, kui lavale astuvad saatejuhid Tõnis Niinemets ja Karl-Erik Taukar," sõnas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula õhtuse poolfinaali eel. Kontsert toob publiku ette ka kaks külalisartisti, Inese ja 5Miinust.

Kokku astub võistlustulle 12 artisti, neist edasi pääseb kuus. 12 poolfinalistist neli jõuavad finaali žürii ja rahvahääletuse tulemusena, kahe edasipääseja saatuse otsustab ainult publikuhääletus. Hääletamine avatakse saate alguses.

Võistlustulle astuvad:

1. Rasmus Rändvee "Young" - 9007001

2. Kruuv "Leelo" - 9007002

3. Stefan "By My Side" - 9007003

4. Inga "Right Time" - 9007004

5. Anett x Fredi "Write About Me" - 9007005

6. Revals "Kirjutan romaani" - 9007006

7. Renate "Videomäng" - 9007007

8. Laura "Break Me" - 9007008

9. Little Mess "Without a Reason" - 9007009

10. Egert Milder "Georgia (On My Mind)" - 9007010

11. Jennifer Cohen "Ping Pong" - 9007011

12. Synne feat. Väliharf "Majakad" - 9007012

Sel nädalal toimuvatest Eesti Laul 2020 poolfinaalidest teevad otseülekande Eesti Televisioon ja venekeelsete kommentaaridega ETV+, Tartus on kohal ka Raadio 2. Kõiki ülekandeid näeb veebi vahendusel ERR.ee portaalist.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.