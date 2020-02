Grimes avaldas uue videosingli "Delete Forever"

Grimes avaldas neljapäeval uue loo "Delete Forever" oma tulevalt albumilt "Miss Anthropocene", mis autori sõnul räägib see opioidiepideemiast ja ta kirjutas selle 2017. aastal pärast räppar Lil Peepi surma narkootikumide üledoosi järel, vahendab Consequence of Sound.

Grimesi sõnul oli tema eesmärk saavutada patsycline'ilik või kantrisaund, kuid lõpuks kukkus see välja nagu miski, mis sarnaneb Oasise loole "Wonderwall". "Ma arvan, et on põhjus, miks see lugu on nii populaarne. See laul rokib," lisas ta.

"Miss Anthropocene" ilmub 21. veebruaril. Albumilt on seni ilmunud veel lood "My Name is Dark" ja "Violence".