Sibyl Vane avaldas loo aprillis ilmuvalt uuelt albumilt

""Duchess" on kindlasti kõige mitmekesisema kõlapildiga Sibyl Vane'i album, mille loomist iseloomustab tasakaalukas ja harmooniline ühine kulgemine," märkis bändi bassist Heiko Leesment.

"Salvestasime möödunud aastal koostöös Siim Mäesaluga kokku kümme lugu, millest enamiku olime kirjutanud aasta varem rokkbändile ehk tavatul moel, pelgalt akustilistel instrumentidel. Siimuga koostöös tuli meil leida tee, kuidas need lood siis tuua sellesse rokkbändi, kus Sibyl Vane muidu toimetab," lisas ta.

Albumi salvestusel liitus bändiga mitmeid külalismuusikuid. "Go Baby Go" ja ka mitme teise loo elektroonika ja klahvpilli partiide autor on Tarvi Kull.

"See on esimene kord, kui me kaasasime teisi muusikuid ja see oli meile väga rikastav kogemus. Meil on hea meel, et nii Siim kui ka Tarvi hoidsid seda, mis Sibyl Vane orgaaniliselt on ja täiendasid seda väga targal moel," ütles Leesment.

Loo muusika sündis Pärnumaal Kilingi-Nõmmel, kus bänd vanas talumajas loomelaagrit pidas. Loo muusika on bändi ühislooming, sõnade autor on bändi laulev kitarrist Helena Randlaht. Randlahe sõnul on nii "Go Baby Go" kui ka teised "Duchessi" lood väga isiklikud.

""Go Baby Go" on lugu täiskasvanuks saamisest ja sellest, kuidas inimsuhted omandavad aja möödudes uue tähenduse. Kõik selle albumi lugude juured ulatuvad tagasi minu lapsepõlve. Ellu Sindi paneelmaja viienda korruse korteris," kirjeldas Randlaht.

Tema sõnul on kogu albumiga seotud loomeprotsess olnud väga teraapiline endassevaatav teekond, mis on viinud oskuseni näha elu keerukusi kui ka võimalust õppida ning seeläbi pöörata oma elule rõõmsam ning valguse poole vaatav lehekülg.

2010. aastal Pärnus tegevust alustanud Sibyl Vane'i esimene suurem tulemine avalikkuse ette oli aastal 2011, kui võideti Noortebändi konkurss. 2012. aastal sõlmitud leping lõunanaabrite plaadifirmaga I Love You Records andis tõuke nende rahvusvahelise karjääri suunas. Järgnes aastaid tuuritamist mitmetes Euroopa riikides. Lätlastega koostöös anti välja bändi debüütalbum "Love, Holy Water & TV" ja omanimeline teine kauamängiv.

Kui vahepealsed aastad tuuritas bänd väljaspool Eestit, siis 2018. aasta tõi Sibyl Vane'i lähemale oma kodupublikule. Nimelt jõudis rokitrio oma looga "Thousand Words" Eesti Laulu konkursil publiku häältega 4. kohale. 2018. aasta suvel anti välja singel "I Don't Drive" ja peale seda suundus bänd stuudiosse, et valmistada ette oma kolmas kauamängiv. 2020. aasta aprillis ilmubki bändi album "Duchess", mille bänd salvestas Eesti rahvusringhäälingu ja Sonic Media stuudiotes 2019. aastal. Albumi on salvestanud ja miksinud Siim Mäesalu.