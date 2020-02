Saunablogija loodab sõna "leil" viia kasutusse inglise keelde

"Minu elukaaslane on väliseestlane ja see idee, et hakata saunadest blogima ja saunaelamust müüma, tuligi sellest, et Adam, kui ta kolis Eestisse, ostis omale korteri, kus oli saun. Ta ei osanud sellega väga midagi teha ja ma näitasin talle, kuidas saunas käia ning talle kohutavalt meeldis see Eesti saunatraditsioon," rääkis Oviir.

Ta märkis, et kui väliskülalised Eestisse tulevad, siis on päris raske leida kodust sauna, kuhu niisama minna. "Nagu keskmisele eestlasele ikka, siis mulle väga meeldib saunas käia. Mul ei ole selle vastu midagi, et mööda saunu käia."

Oviir tunnistas, et neil on elukaaslasega ka väike missioon saada sõna "leil" inglise keelde. "Soome keelest on meil "sauna" inglise keelde võetud, aga minu teada, et ole eesti keelest ühtegi sõna inglise keelde üle võetud. Ehk "leil" võiks olla esimene sõna, mis on üle võetud, kuna sellele sõnale inglise keeles vastet ei ole."

Nädalas käib ta koos elukaaslasega saunas üks-kaks korda. "Aga oleneb. Vahel rohkem, vahel vähem. Ka siis, kui me külastame kellegi teise sauna, satub neid rohkem neid ühte nädalasse."

Viletsat saunakogemust Oviir nimetada ei osanud. "Üldiselt inimesed kutsuvad meid, kui nad on oma sauna üle uhked." Ta tõdes, et kõik saunad on tegelikult väga head olnud. "Ma ei saa öelda, kus on kõige paremad. Mis teeb sauna eriliselt heaks, on seltskond, kellega sa saunas oled ja see meeleolu seal, mitte saun ise."

Praeguse aja saunakultuur on tema sõnul väga traditsiooniline. "Ikka vihaga, tavaliselt laupäeviti."

Euroopa saunamaraton toimub laupäeval, 15. veebruaril Otepääl. Saunu on seal paarikümne ringis ja osavõtjaid tulemas umbes kuussada.