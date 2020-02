Wiwibloggs: teine poolfinaal on esimesest veel nõrgem, Uudol on potentsiaali

Wiwibloggsi ajakirjanikud William Lee Adams ja Deban Aderemi hindasid Eesti Laulu teise poolfinaali laule ja tunnistasid, et kõik laulud kõlavad nagu need oleks alaprodutseeritud.

Kui esimeses poolfinaalis oli meeste sõnul 12 laulust talutavad vaid kolm, siis teine poolfinaal oli nende hinnangul veel nõrgem. "Nii paljud eesti Laulu lood panevad mind magama, need on lihtsalt igavad," arutlesid nad Wiwibloggsi videos.

Debani sõnul on sellel oma võlu, kui laule on võistlusel vähem. "Poolfinaalis ei pea olema 12 laulu," ütles ta. "Eesti Laul, mis toimub? See on väga nõrk," küsis pettunud Deban.

Debani kolm lemmikartisti teises poolfinaalis olid Jaagup Tuisk, Uudo Sepp ja Inger. Williami jaoks Uudo Sepp, Uku Suviste ja Jaagup Tuisk.

"Heart Winder", esitaja German & Violina

"See on nii juustune," kommenteerisid Deban ja William loo refrääni. William tõi positiivsena esile, et German tundub olevat enesekindel ja hea vokaaliga. "See on odav, mulle ei meeldi see," tõdes ta siiski. Debani sõnul on laulus kasutatud liiga palju hääletöötlust.

"Only Dream", esitaja INGER

"Ma armastan Ingeri häält," kiitis Deban, et Inger kõlab ingellikult. "See kõlab nagu tasuta muusika, mille sa Youtube'ist alla tõmbad, et oma videole taustaks panna," arutles William. Kuigi laulu algus paistis meestele meeldivat, siis kolm minutit ehk lõpuni ei suutnud nad laulu kuulata. "Kahju, ma väga tahaks Ingerit kunagi Eurovisioonil näha," ütles Deban.

"Beautiful Lie", esitaja Jaagup Tuisk

"Me teame, kust see inspiratsioon tuli," ütles Deban, viidates eelmise aasta võiduloole "Arcade". Samas tõdesid mehed, et loo video on kunstiline ja laul professionaalne. Williami sõnul on laul siiski üheülbaline. "See on imeline, lihtsalt veidi igav," tõdes William, kiites laulu produktsiooni. "Ma lihtsalt ei näe seda raadios, ma vajan rohkem," arutles ta.

"Hingelind", esitaja Janet

"See on halb, lähme lihtsalt edasi," tõdesid mõlemad korraga. "Mulle meeldib tema kirglikkus. See laul on okei," ütles William.

"Unistustes", esitaja Mariliis Jõgeva

"Mulle meeldib see, kena produktsioon," kiitis William. Debani sõnul on Mariliisi laul väga ettearvatav ja šlaagerlik. "See kõlab nii tuttavlikult," oli Deban kriitiline.

"Miljon sammu", esitaja Merilin Mälk

"See mulle meeldib," kiitis Deban, öeldes, et Merilin näeb väga hea välja. "Sellel on perspektiiv, see tundub olevat originaalne. Parim eestikeelsetest lauludest seni," kiitis William. Ka Debani sõnul on laulul lootust. Samas tõdesid mõlemad, et lugu hajub.

"Out In Space", esitaja SHIRA

Kõlab müstiliselt ja liigutavalt, arutles William. "Tundub nagu potentsiaalne võitja, juba," ütles William, kiites Shira tämbrit. Samas tõdesid mehed, et laul algab lubavalt, aga vajub ära.

"Üks kord veel", esitaja Traffic

Williami sõnul on laul orgaaniline ja soe. "Stig Rästa, tema on väga hea," kiitsid William ja Deban ühest suust. Samas vajus ka Trafficu laul meeste arvates ära. "Liigume edasi, see ei huvita mind," ütles William.

"What Love Is", esitaja Uku Suviste

Williami sõnul algab Uku laulu video dramaatiliselt, kuid ei iseloomusta laulu ennast. "Refrään on hea," arutles William, et laul ehitab ennast aeglaselt üles, aga vähemalt ehitab. "See kõlab tuttavlikult," lisas ta. "Kui võrrelda selle konkursi keskmist taset, siis see on üle keskmise," ütles William. Debanile ei meeldinud see laul talle üldse.

"I´m Sorry. I Messed up", esitaja Uudo Sepp

Wiliam tunnistas, et loo refrään on väga hea. "Ma armastan seda refrääni," kiitis ta, lisades, et laul on väga indie. "See on tõelise emotsiooniga laul ja ta oskab laulda. See võib olla selle poolfinaali üks silmapaistvamaid laule," arutles William. "See on üks väheseid laule, mis ei tundu nagu kolm minutit," ütles William, rõõmustades, et lõpuks on Eesti Laulul ka üks tõsiseltvõetav laul. "See on lihtsam laul, aga kui ta suudab selle vokaali ka lavale tuua, kuigi see on keeruline ülesanne, võib tal hästi minna," arutles William.

"Kapa Kohi-LA", esitaja Viinerid

"See on kindlasti mingi nali, viinerid laulavad," ütles William. "Ma tahaks selle laulu peale veganiks hakata," ütles William.

"Lean On Me", esitaja Ziggy Wild

"Tal on selgelt iseloomu," tõdes William Laura Pritsi nähes. Meeste sõnul pole see raadiolugu, vaid laul, mis sobiks teatrilavale. "See on laul, mida võiks mängida baaris, kus tohib suitsetada," ütles Deban.

