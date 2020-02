Astrid Kannel tõi AK-le Ukrainast väärt materjali: imestasin, kui kaua saab inimene hingamata olla

"2014. aastal, kui ma käisin kajastamas Ukraina sündmusi, siis oma kõige teravama elamuse sain ma kätte juba esimese komandeeringu esimese päeva õhtul Kiievis Hruštševski tänaval," rääkis Astrid Kannel saates "Minu ETV".

Kannel otsustas Kiievis koos operaator Anton Aleksejeviga minna kahe kilbirivi vahele. Ühel pool tänavat olid politseinikud, teisel pool meeleavaldajad. Täpselt sel hetkel, kui Astrid astus kaamera ette, otsustas politsei rünnata meeleavaldajaid šokigranaatidega.

"Ma ei teadnud, et isegi sellised asjad olemas on," meenutas Kannel. "Ma ei saanud aru, mis mu selja taga plahvatab. Peagi pärast seda intsidenti kaotasid Astrid ja operaator teineteist silmist ning naine leidis end üksinda seismas olukorras, kus ei saanud korralikult hingata. "Tuli välja, et nende granaatide sees on mingisugune aine, mis on nagu mürk. Ma ei teadnud, mida teha, nägin, et mõlemal pool on kõrged barrikaadid." Sündmuste kõrval oli tühjana seisev elumaja, mille ukseorva sisse Astrid peitus. "Istusin seal ja mõtlesin, et nüüd ma siis siia jään. Isegi paanikat ei tekkinud. Istusin ja imestasin, kui kaua saab inimene ikkagi olla nii, et ta ei hinga."

Mingil hetkel tuli siiski värske õhu pahvakas ja Kannel püüdis ronida üle meeleavaldajate barrikaadi. "Kuidagi ma sinna otsa sain ja seal üleval ma tundsin, et olen pääsenud." Kui Kannel kõrgelt barrikaadi otsast alla hüppas, olles arvestanud võimalusega, et murrab seejuures jalaluud, püüdis üks suur mees ta kinni.

""Aktuaalne kaamera" sai korraliku materjali," sõnas Kannel sündmusi meenutades, kuid tõdes, et on käinud ka hiljem korduvalt samas ukseorvas istumas ja elu üle järele mõtlemas.

"Minu ETV"

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.