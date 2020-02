Galerii: Eesti Laulu I poolfinaali osalejad teevad Tartus peaproovi

1. POOLFINAAL

1. "Young", esitaja Rasmus Rändvee;

2. "Leelo", esitaja Kruuv;

3. "By My Side", esitaja STEFAN;

4."Right Time", esitaja INGA;

5. "Write About Me", esitaja Anett x Fredi;

6. "Kirjutan romaani", esitaja Revals

7. "Videomäng", esitaja Renate;

8. "Break Me", esitaja Laura,

9. "Without a Reason", esitaja Little Mess;

10."Georgia (On My Mind)", estitaja Egert Milder;

11. "Ping Pong", esitaja Jennifer Cohen;

12."Majakad", esitaja Synne feat. Väliharf;

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartu Ülikooli spordihoones 13. ja 15. veebruaril. Finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Eesti Laulu võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.