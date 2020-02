5Miinust: sorry, aga õhtuse vööndi auhindu ja diplomeid võib Sveta baaris ka anda

Eesti Laulu esimeses poolfinaalis astub poolfinalistide kõrval üles räpipunt 5Miinust. Bändi üks liikmetest, Estoni Kohver ehk Kris tõdes, et mida aeg edasi, seda teadlikumalt nad bänditegemist võtavad. Just seetõttu pole muidu roppude sõnade poolest kurikuulsa bändi kolmes viimases singlis kõlanud ühtki vulgaarset sõna.

Estoni Kohver selgitas, et kui algusaja plaadi puhul ei mõeldud väga läbi, kuidas seda turundada, siis nüüd mõõdetakse juba kuupäevi, millal midagi avaldada. "Mida aeg edasi, mida vanemaks me saame ja kasvame bändiga, seda rohkem me teeme seda läbimõeldult. Täna meil pole enam sellist asja, et pohlad, plähmerdame midagi sisse ja anname välja," selgitas räppar "Vikerhommikus".

Seetõttu pole 5Miinuse viimses kolmes laulus olnud ühtegi roppu sõna ning üha enam kuuleb bändi lugusid ka raadiotes. "Alati peab piiri nihutama, kui me oleks jäänud rahule sellega, mis meil on, siis me oleks ikkagi selle esimese plaadi juures," selgitas Estoni Kohver.

Kuigi bänd on tuntud oma ropu sõnakasutuse poolest, siis Estoni Kohvri sõnul teavad bändiliikmed hästi sotsiaalse vastutuse olulisust. Ka 5Miinuse kontsertidele pole oodatud riiukuked või korgijoogi jootjad. "On teatud sõnad, mida me oma tekstidesse sisse ei lase, teatud lähenemised. Meil peab alati lõbus olema," ütles räppar.

Viimasel ajal on bänd muutunud üha populaarsemaks ka laste seas. "Mida kaamerate tagant ei näidata, on see, et me räägime lastele, et olge normaalsed ja ärge kiusake endast nõrgemaid ja kaitske endast nõrgemaid. Olge normaalsed inimesed, ärge olge debiilikud," rääkis Estoni Kohver.

Eesti Laulu etteaste

Juba neljapäeva õhtul esineb 5Miinust Eesti Laulu esimesed poolfinaalis. Estoni Kohver lubas, et kui bänd midagi ette võtab, siis ikka ägedalt ja suurelt. "Kui meil on suuremad esinemised või keikka'd, siis me mõtleme, kuidas seda produktsiooni poole pealt võimalikult suureks ja ägedaks teha. Siis me oleme rippunud mingite vintsidega laes," selgitas räppar. Sel korral keegi siiski laest ei lasku.

Kuigi bändi lavakuvandis on oluline koht lahedusel, siis Estoni Kohver tunnistas, et ka nemad pabistavad. "Me hakkame pabistama täpselt siis, kui laul läheb peale ja esimene takt käib. Siis on pabin sees, hääl läheb heledaks, nagu Eesti muusikaauhindade esinemisest näha oli. Veits võtab hääle värisema küll," avaldas Estoni Kohver.

Kuigi bänd oli tänavu Eesti muusikaauhindade peaesinejate hulgas, siis žürii ei nomineerinud neid üheski kategoorias. Estoni Kohver tõdes, et korra oldi seetõttu ka sapised ja kaaluti auhinnagalal esinemisest loobuda.

"Kui me rendime Saku Suurhalli selle jaoks, et tunnustada ühel aastal kõige olulisemat Eesti muusikat või olulisemaid Eesti artiste ja seal hulgas pole 5Miinust, meeldigu see žüriile või mitte, siis meil oli 12 miljonit striimi erinevatel digiplatvormidel ja kui see ei loe, siis sorry, aga õhtuse vööndi auhindu ja diplomeid võib Sveta baaris ka anda," selgitas Estoni Kohver.

Ta tunnistas, et peavoolu muusikaauhinnad on ka nende bändile olulised. "Ikka on tore, kui keegi kiidab, kui keegi tunnustab või kiidab seda, millesse sa paned hinge, vere, töö, pisarad ja omavahelised suhted sisse. See pole meeletu tähtsusega verstapost, et me peame selle kindlasti saavutama, aga tore, kui vähemalt nominatsiooni saaks," selgitas ta.

Bänd pere ja töö kõrval

Kuigi bänd sai suuresti alguse juhusest, on 5Miinusest kasvanud üks Eesti nimekamaid bände. Siiski tunnistas Estoni Kohver, et paljudele liikmetele pole bänd kõige olulisem.

"Eks meil on tervised ja pered, need, kellel on päevatööd, need on olulisemad asjad, aga see bänd on väga-väga tähtis. Eriti mulle, mina panen sellesse bändi kõige rohkem aega ja hinge. Kui keegi trambib selle bändi nime peal või ütleb halvasti, siis ma ikka ei lase öelda meile halvasti," ütles ta.

Ka vanemad ja vanavanemad on bändi üle väga uhked. "Üldiselt nad on hästi uhked selle üle, mida me oleme suutnud lükata, kuidas me oleme asja ehitanud ja kuhu me oleme jõudnud sellega," selgitas Estoni Kohver.

Sel aastal täitub 5Miinusel viis aastat bändi sünnist ning Estoni Kohvri sõnul on see üllatus, et nii kaua on juba koos oldud. "Alguses me mõtlesime, et üle aasta see asi ei kesta, siis tuli teine aasta ja me mõtlesime, et üle aasta see asi ei kesta. Nüüd me oleme siin, viies aasta jookseb," naeris ta.

Kõik need aastad on 5Miinuse liikmed suutnud säilitada salapära oma isikute suhtes, esinedes ainult päikeseprillidega ning artistinimega. "Aeg-ajalt tuntakse ära küll, kui me hea semu Reketiga mööda linna kõnnime, siis on asi hoopis teine. Õnneks me oleme suutnud vältida seda," ütles Estoni Kohver.

Esimesed laulud olid katsetuseks

5Miinust on end ise nimetanud ka tabubändiks. "Kaks aastat tagasi oli olukord selline, kus inimesed ei olnud väga julged tunnistama, et nad 5Miinust kuulavad. Selline situatsioon oli maailmas, kus mitte keegi 5Miinust ei kuulanud, aga me nägime kuulajanumbreid Spotifys ja igal pool mujal," naeris Estoni Kohver.

Esimesed 5Miinuse laulud sündisid aga kogemata ja purjus peaga. "Vaatasime, et kuradi andekad oleme ja mõtlesime, et nüüd on vaja teha plaat. Kui me hakkasime plaati tegema, siis me mõtlesime küll, et teeks niimoodi plaadi, et võtame muusikaauhindade aasta plaadi tiitli ära. Me saime nominatsiooni, aga Metsakutsu võitis selle ja mul on siiamaani hämming, miks see juhtus," tunnistas Estoni Kohver.

See, palju bändil kuulajaid on, on Estoni Kohvri sõnul väga oluline. "See on see, mille pärast me teeme, mis teinekord vorsti ja juustu leiva peale paneb, teinekord tomatitki ja salatilehe," selgitas ta.

Mässumeelsete teismeliste kõrval kuulavad 5Miinust ka ontlikud pereisad ja lasteaialapsed. "Meile saadetakse kogu aeg sotsiaalmeediasse videoid, kuidas lapsed meie laule laulavad. Teatavasti, kui juba lapsed laulavad su laulu, siis see on hitt," arutles Estoni Kohver.

Enne muusika, siis sõnad

Estoni Kohver selgitas, kuidas bändi sõnaderohked lood sünnivad ning tõdes, et üllatuslikult saab kõik alguse taustamuusikast ja alles siis tulevad sõnad.

Kui "Jõulu" laul sündis mõne minutiga, siis "Aluspükse" kirjutati mitu korda ümber. "Me mõtlesime, et see on suvelaulu teema ja mis suvel toimub on see, et mina ja Korea väga ei viitsi aluspükse kanda ja siis me tegime sellest loo, kuidas ei ole aluspükse," rääkis Estoni Kohver loo sünniloost.

Lauludele teksti loomine ei tule alati lihtsalt, nii käib mõni bändiliige oma osa mitu korda ümber tegemas. "Meil on lävend, et kui sa oled kirjutanud teksti ja neljast mehest kaks ütlevad, et see koht on jura, peab hakkama ümber kirjutama. Iga vend meil iga tekstiga mikrofoni äärde ei saa," ütles ta.