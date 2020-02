Eestis annab kolm kontserti kurt löökpillimängija Evelyn Glennie

Evelyn Glennie teeb muuhulgas eriliseks asjaolu, et kaotas lapsepõlves kuulmise, kuid otsustas sellest hoolimata pühenduda 15-aastaselt täielikult muusikale. "See, et kaotasin kuulmise, tegi mind paremaks kuulajaks," on ta ise öelnud.

Glennie'le on omistatud üle 100 autasu, nende seas kaks Grammyt ja Polar Music Prize. Ta on esinenud Londoni 2012. aasta suveolümpiamängude avamisel, musitseerinud koos kuulsate orkestrite ja dirigentidega, samuti ansamblitega Björkist Fred Frithini ning andnud välja üle 30 albumi.

Laval astub Glennie üles koos improvisatsiooniline trio HLK-ga. "Nad on vaimustavad pillimehed," kirjeldas Glennie oma lavapartnereid. "Nende muusika on omaette maailm, mis muutub ja esitab väljakutseid. Nad lõhuvad kaasaja jazz'i piire – minu jaoks on see nii rõõm kui ka au nendega koos laval olla." Trio esineb koosseisus Richard Harrold (klaver, kompositsioon), Ant Law (kitarr) ja Richard Kass (trummid).

Kontserdid algavad 12. veebruaril Pärnu kontserdimajas, 13. veebruaril Tallinnas Estonia kontserdisaalis ning 14. veebruaril Tartu Vanemuise kontserdimajas kell 19.