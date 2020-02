Eesti keeles laulev Brasiilia noortekamp on jäänud Metsatöllu südamesse

"Südame teeb soojaks, kui kontserdile tulevad inimesed, kes on kümme aastat oodanud ega usu, et me tuleme. Ja siis sa kuuled lava taga, kuidas keegi eesti keeles su laulu laulab. See oli Brasiilia noortekamp, kes käib kohalikes karaoke-baarides Metsatöllu laule laulmas. Me hakkasime nendega muidugi eesti keeles rääkima, sest arvasime, et nad on eestlased," meenutasid bändiliikmed Markus Teeäär ja Tõnis Noevere meeldejäävaimat kontserti Brasiilias.



Metsatöll on Põhja-Ameerikas tuuritanud juba viis korda, aga Lõuna-Ameerikas ongi käidud vaid Brasiilias. Kuid kohe pärast lepingu sõlmimist USA Continental Touringuga, saabus esinemiskutse Colombiasse ning bänd loodab, et õnnestub ka seal piirkonnas rohkem kontserte anda.



Sooja sõnaga meenutasid Teeäär ja Noevere ka Ameerika tuuridel kohatud eestlastest fänne. "Meil oli 24 kontserti järjest ja ainult kahel neist ei olnud eestlasi. Me alati küsime, kas eestlasi on ja pühendame kaasmaalastele laulu. Peale kontserte saame fännidega ka lava taga kokku, meie mänedžer on alati väga üllatunud igal pool eestlasi kohates ja küsis, kas Eesti on tühjaks jäänud," naersid mehed.

Järgmisena esineb Metsatöll laupäeval Saksamaal, kus toimub riigi suurim metal-festival Wacken Winter Nights. 21.-23. veebruaril teeb bänd väikese tuuri Eestis, tähistades oma 21. sünnipäeva.