Meelt muutvatele mudilastele saab nüüd lelusid ostmise asemel laenutada

Iga lapsevanem teab, et aeg-ajalt jonniv laps lelupoes ei ole just uskumatu vaatepilt. Kõik mänguasjad on ju olulised ja nende vääramatut vajalikkust teab vaid mudilane ise. Et südantlõhestavaid poeskäike vältida, otsustasid kaks ema asutada Eesti esimese mänguasjade laenutuse - Lelukogu.

Täpselt aasta tagasi elas Tiina Nettan oma perega Austraalias ja avastas sealt mänguasjade laenutuse. "Kuna me olime seal ainult paar kuud, siis meie jaoks oli see nii ideaalne. Me laenutasime sealt mitu korda," rääkis ta "Ringvaatele" antud intervjuus ja lisas, et sattus laenutusest tohutult vaimustusse. "Siis ma mõtlesin, et pean Eestisse ka sellise tegema."

Tiina võttis sõbranna Kadi Niguli kampa ja austraallaste eeskujul panid nad laenutuse siingi püsti. Esimesed mänguasjad saadi enda kodudest ja tuttavate käest. Lisaks tõid lelusid ka kliendid. "Ühe osa me oleme ka ise ostnud, aga me väga armastame taaskasutust. See on ka meie üks eesmärkidest," selgitas Tiina, et oluline on ka keskkonnasääst.

Mänguasjade laenutamine käib samal põhimõttel nagu raamatukogus - tuleb hakata liikmeks ja siis muudkui laenutada. "Osad vanemad näevad ikka vaeva, et laps uksest välja saada, aga samas on hästi hea, et siin saab riiulist asju kätte anda ja proovida. Nii näeb, mille vastu lapsel huvi on," selgitas Kadi, et vahel on mudilastega laenutuses sama keeruline kui poeski.

Lelukogu asutajad loodavad, et edaspidi ei pea lapsevanemad oma lastele suurtes kogustes mänguasju ostma ja hiljem leiutama, mida nendega teha. Selle asemel saavad nad Lelukogust iga paari nädala tagant uusi lelusid laenutada ning oma vanad mänguasjad sinna annetada. "Paarkümmend aastat noorem mina oleks väga õnnelik selles Lelukogu ruumis," kommenteeris reporter Heleri All.