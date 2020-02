Viinerid toovad Eesti Laulu lavale hologrammid ja suure viineri

"See nimi tuleb meil juba nooruspõlvest," selgitasid Viinerid "Terevisioonile antud intervjuus. "Nimi "Viinerid" on meid tegelikult teeninud juba oma 15-17 aastat isegi," rääkis bändi liige Martti Kask.

Viinerid alustasid kunagi koos sõprade pundina, kuid laulmisega väga ei tegeletud. Eesti Laulu võistluslugu "Kapa Kohi-LA" on Viinerite esimene avalikult ilmunud laul. Sahtlis on meestel mõned palad veel varuks.

"Oleme lihtsalt poisid, kes on eluaeg sõbrad olnud," iseloomustasid mehed ennast, nimetades bändi pigem hobigrupiks. Eesti laulu poolfinaali pääs oli seega suur üllatus.

"Meie jaoks on kõige olulisem see, et saaksime koos huumorit teha ja aega veeta," arvasid Viinerid.

Lava-showga Viinerid siiski nalja tegema ei lähe, kuid koomilist vaatemängu lubavad küll. Oodata on hologramme ja suurt viinerit, kuid mehed lubavad maitsekat huumorit.

Viinerid astuvad lavale teises poolfinaalis, 15. veebruaril.