ERR tähistab rahvusvahelist raadiopäeva saatejuhtide vahetuse ja raadiotrammiga

Rahvusvahelise raadiopäeva puhul seavad ERR-i raadiojaamad neljapäeval otsestuudio sisse Tallinnas liiklevas trammis ja vahetavad kohad kolleegidega teistest raadiojaamadest. Üllatusi jagub programmidesse terve päeva jooksul ning kõik on oodatud osalema lõbusas raadiomängus.

UNESCO ellu kutsutud rahvusvahelist raadiopäeva tähistatakse üle maailma 13. veebruaril. Teist aastat pühendavad tähtpäevale suure eriprogrammi ka ERR-i raadiojaamad. Veel enne raadiopäeva on Menu portaalis üleval lõbus test, mis aitab valida sobivaimat raadiojaama. Urmas Vadi koostatud mängu saab teha SIIN.

Saatejuhtide vahetus

Vikerraadio, Raadio 2 ja Klassikaraadio ühendavad raadiopäeva puhul jõud kolleegidega erajaamadest. Eriprogrammi raames vahetuvad saatejuhid ja saated, samuti jõuab kuulajateni ühine hommikuprogramm.

Vikerraadio ja Kuku raadio

Raadiopäeval kõlab Vikerraadios ja Kuku raadios ühine hommikuprogramm, saadet juhivad alates kell 5.30 Romi Hasa Vikerraadiost ja Kristjan Gold Kukust. Täistunni uudised jõuavad eetrisse ERR-i raadiouudiste toimetusest, pooltunni uudised Kuku raadio toimetusest. Hommikuprogrammi viimane tund läheb alates kella 9 eetrisse raadiotrammist.

Raadio 2 ja Elmar

Raadio 2 vahetab neljapäeval hommikuprogrammis saatejuhid raadioga Elmar. R2 hommikuprogrammi juhivad kell 6.30-10.00 R2 saatejuht Bert Järvet ja Elmari saatejuhid Tiiu Sommer ja Hendri Laumets. Raadio Elmar hommikuprogrammi lähevad külla Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat, Elmari tegijatest juhib saadet Lauri Hermann. Elmari hommikuprogramm on eetris vahemikul kell 6.00-10.00.

Klassikaraadio ja IDA raadio

Klassikaraadio ja IDA raadio jagavad sel päeval mitmeid saateid. Klassikaraadio kavas on sel neljapäeval kell 10 IDA raadio kantrisaade, kell 15.15 läheb raadiomajast eetrisse IDA raadio jutu ja muusikasaade "Kampott" ja kell 22 on Klassikaraadio "Fantaasia" saates külas IDA raadio saatejuhid.

IDA raadio kavas kõlab neljapäeval suur valik Klassikaraadio saatejuhtide valitud muusikat. Kell 16 on eetris Johanna Mängel ja saade "Album", kõlab Tõnu Kõrvitsa looming "Hymns To The Nordic Lights". Kell 17 valib "Talveklassika" raames muusikat Ivo Heinloo ja kell 18 kõlavad IDA raadios pärlid Klassikaraadio arhiivist.

Raadio Tallinn ja erinevad saatejuhid

Raadio Tallinna peatoimetajal Maian Kärmasel on stuudios külas ja aitavad muusikat valida erinevad saatejuhid: kell 10.05 Urmas Vaino, kell 12.15 Anne Erm, kell 14.05 Irina Svensson ja Aleksandr Žemžurov Raadio 4st ning kell 16.05 Mart Normet.

Raadiotramm liinil nr 4

Raadiopäeva puhul sõidab varahommikust saati Tallinnas marsruudil Tondi-Ülemiste raadiotramm. Vaid üheks päevaks seab nr 4 liinil sõitvasse trammi end sisse otsesuudio, kust lähevad kogu päeva jooksul otselülitused ERR-i raadiojaamadesse.

Raadiotrammi päevakava

07.00-09.00 Klassikaraadio hommikuprogramm (Marius Peterson)

09.00-10.00 Vikerraadio ja Kuku raadio hommikuprogramm (Romi Hasa ja Kristjan Gold)

10.00-12.00 Raadio 2 (Erik Morna)

12.00-13.00 Raadio Tallinn täidab tunni muusikaga

13.00-15.00 Klassikaraadio: "Delta" (Lisete Velt ja Miina Pärn)

15.15-16.00 Vikerraadio "Kauamängiv". Jaan Elgula otsib ERR-i audioarhiivist üles lõbusad laulud, mis räägivad trammisõidust

16.00-18.00 Raadio 4: "Õhtune keefir" (Aleksandr Kuchmezov ja Vitali Vesterinen)

Raadio 4 eriprogramm

Raadiopäeva puhul on Raadio 4-s terve päeva vältel eriprogamm. Hommikuprogrammis "Suurepärane nelik" ootab kuulajaid ees põnev raadiomäng, saatejuhid on Dina Prussakova ja Aleksandr Žemžurov.

Kell 14.05 on R4 eetris erisaade "Avalikud toimikud", mis seekord keskendub Eesti Raadio ajaloole ja räägib sellest, mida kuulati raadios 1930ndatel aastatel. Saatejuht Andrei Sozinov.

Päeva jooksul on Raadio 4 eetris audioklipid, kus saatejuhid meenutavad oma esimesi töökogemusi.

Raadiopäeva ERR-i eetris lõpetab Raadio 2 otseülekanne Eesti Laulu poolfinaalist.