"Klassikatähtede" võistlussaade alustab veebruaris juba viiendat hooaega ning esimest korda uue saatejuhiga.

Johan Randvere osales ise "Klassikatähtede" esimeses hooajas. "Mulle see saade meeldib, ma olen seal ise palju osalenud, kuidagi olen nagu "Klassikatähtede"-mees, võib öelda," selgitas Randvere "Ringvaates", et on uueks ametiks valmis.

Marko Reikop ei loovutanud oma endist ametit sugugi kerge käega, vaid pani Johani kohe keerulise katse ette. Nimelt tuli muusikul proovida kõiki instrumente, mida tänavused klassikatähed valdavad. Saksofoni Johan tunneb hästi ning sellega mingeid probleeme polnud. Ka kitarriga sai ta kergelt hakkama, kuid viiul seal kõrval enam nii lihtsalt ei läinud.

"Minge kõik muusikakooli, muusika on elu," kommenteeris Johan Randvere selle peale.

Klarneti kohta arvas Johan, et tema arvates on sellest küllaltki raske häält kätte saada. Ometi õnnestus tal demonstreerida nii õigeid kui ka "valesid" hääli. Flöödist võluti samuti paar heli välja. Kõige viimaseks jäi tuuba, mille häält võrdles Johan oma mänguoskuste juures põrsas Peppaga.

"Ma olen valmis neid pille saates vaatama," võttis Johan katsetuse kokku. Kuna üks osaline tänavuste klassikatähtede hulgast on hoopis laulja, tuli Johanil ka oma bariton kõlama panna.

"Klassikatähed 2020" jõuab ETV ekraanile ja Klassikaraadio eetrisse 21. veebruaril. Võitja selgub 3. aprillil toimuvas finaalsaates.