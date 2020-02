Praktilised soovitused Eesti Laulule tulekuks Tartus

"Meie eesmärk on tagada kõikidele muusikasõpradele turvaline ja meeldejääv kontserdielamus. Üritusele on ohtlike esemete, oma söögi ja joogiga ning joobes olekus sisenemine keelatud. Ürituse territooriumilt kõrvaldatakse külastajad, kes rikuvad avalikku korda, kontserdi sisekorda, segavad kontserdi kulgu või osalejaid," selgitas Meeskond Security juht Eigo Sõster.

Kontserdile võib kaasa võtta bännereid ja lippe, aga piiratud tingimustega. "Need on teretulnud juhul, kui neil puuduvad varred," lisab Sõster. "Juhime tähelepanu ka sellele, et kontserdil on keelatud salvestamine ja filmimine."

Spordihoone uksed avatakse kell 18. "Soovitame tungivalt saabuda kontserdile aegsasti. Tegemist on otsesaatega, tulemas on palju rahvast ning sisenemine, piletikontroll, üleriiete garderoobi panek ja oma koha leidmine võtab aega – vajadusel küsige abi turvatöötajatelt." Koju soovitatakse jätta mittevajalikud esemed, see muudab kontserdipaika sisenemise ladusamaks.

Eesti Laulu korraldajad ja Meeskond Security OÜ paluvad järgida spordihoone ümbruses kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda ning soovitavad üritusele tulles kasutada ühistransporti, sest parkimisala on halli läheduses piiratud.