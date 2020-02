Timo Diener Oscaritest: loodetavasti juhatab "Parasiit" sisse trendi, kus kõik polegi ettearvatav

Timo Dieneri sõnul tegi Bong Joon-ho "Parasiit" imetlusväärset ajalugu. "Ta on esimene võõrkeelne film, mis on võitnud parima filmi Oscari läbi 92 aastase ajaloo, selles mõttes on see päris märkimisväärne hetk," mainis ta ja tõdes, et kui kuulutati välja, et Bong Joon-ho saab parima režissööri preemia, võis juba vaikselt aimata ka peaauhinda. "Tahaks loota, et see juhatab sisse trendi, kus kõik polegi nii ettearvatav."

Kuigi Diener pani oma ennustustes nii parima režissööri kui ka parima filmi auhinnaga mööda, on tal selle üle pigem hea meel. "Oleks ju eriti igav, kui mingi suvaline töll Eestist arvab kõik täppi ära ja võitnud olekski üks üllas sõjafilm, mille sõnum on selles, et sõda on paha," nentis ta ja rõhutas, et Lõuna-Korea filmikunst on küll juba viimased 20 aastat esiplaanil olnud, kuid nüüd sai see esmakordselt nii suure tunnustuse. "Tahaks loota, et edaspidi hakkavad Ameerikas inimesed kõrvu kikitama iga kord, kui Lõuna-Koreast midagi kinodesse jõuab."

"Renee Zellwegeri roll filmis "Judy" on selline, millele ei ole mitte midagi ette heita," sõnas filmispetsialist ja mainis, et lisaks tähistas see Zellwegeri tagasitulekut filmimaailma, kuna näitleja oli 5-6 aastast aktiivsest filmitööst eemal olnud. "Ta on võitnud parima kõrvalosa Oscari 16 aastat tagasi, aga ega siin mitte midagi selle otsuse juures öelda ei ole."

"Mulle endale meeldis see, et kas siis kogu karjääri eest või ka kõige viimase rolli eest sai väärilise tasu Joaquin Phoenix, kes pärjati parima meespeaosa Oscariga," ütles ta ja lisas, et üks selle auhinnahooaja eripärasid on see, et kõigis neljas näitlejakategoorias ei tulnud kogu hooaja jooksul ühtki tõrget sisse. "Kõik rahulikult seilasid selle auhinnahooaja lõpuni ilma ühegi auhinnata, kõik preemiad tulid neile ära."