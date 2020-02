Jüri Uppin lõõtspillimängijast pojast: Juhanit pole keegi sundinud

Elektrikuna töötanud ja sisekujundajaks õppinud Jüri Uppin on endale nime teinud hoopis ettevõtjana - Susi hotelli omanikuna. Jüri poeg Juhan Uppin on aga hoolimata ärijuhtimise haridusest üks Eesti parimad lõõtspillimängijaid.

Lisaks Juhanile on Jüril veel üks poeg ja kaks tütart. Ninanipsuna on juhtunud asjaolu, et nii Jüri tütar kui ka minia kannavad nime Maria Uppin.

Jüri esimene pere põgenes 1980ndate lõpus Rootsi ning side vanema poja ja tütrega katkes pikkadeks aastateks. Igatsust laste järele nimetas Jüri väga rängaks kogemuseks.

Nooruspõlves tegeles Jüri ka kandlemänguga. Juhan Uppin pole aga isa pillimängu kuigi sageli näinud. Paar korda enda pilli peal ja mõned korrad suupilli mängimas, kuid see on ka kõik.

Juhan sai oma nime vanaisa ehk Jüri isa järgi, keda kumbki mees oma elus näinud pole. Tallinnas üles kasvanud Juhan naeris, et temast sai lõõtspillimängija, kuna nii läheb linnas maakatega üles kasvades.

Jüri sõnul on Juhani suurepärase pillimängu taga suur töö ja anne. "Juhanit pole keegi sundinud. Ta on teinud seda oma vabast tahtest," arvas Jüri, et see on ka üks edu võtmetest.

Juhani õde Maria on tantsija ja koerograaf.