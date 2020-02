Eesti filmi- ja teleauhindade konkurss ootab kandidaate

"EFTA gala annab hea võimaluse vaadata tagasi 2019. aastale, mis oli Eesti tele- ja filmimaastikul väga viljakas," lausus Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Juba traditsiooniks kujunev gala toob kokku kõik valdkonna tipptegijad ja rõõm on tõdeda, et Eestis on väga palju andekaid filmi- ja televaldkonna professionaale," lisas Sepp.



Valdkonna tippsündmusel jagatakse tunnustusi 30 kategoorias, millest pooled on tele- ja pooled filmikategooriates.



Filmikategooriad

Parim mängufilm

Parim dokumentaalfilm

Parim animafilm

Parim lühifilm

Parim naisnäitleja

Parim meesnäitleja

Parim režissöör

Parim stsenarist

Parim operaator

Parim helilooja

Parim filmikunstnik

Parim helirežissöör

Parim monteerija

Parim kostüümikunstnik

Aasta tegija



Telekategooriad

Parim teleseriaal

Parim tõsielusaade

Parim reality-show

Parim päevakajasaade

Parim meelelahutussaade

Parim uus saade

Parim erisaade

Parim ajakirjanduslik lugu

Parim intervjueerija

Parim meelelahutussaate juht

Parim sarjanäitleja

Parim reporter

Aasta sisulooja

Aasta vormilooja

Panus Eesti televaldkonda

Kandidaate saab esitada kuni 25. veebruarini.



Auhinnasaajad valib erialaspetsialistidest koosnev žürii. 2020. aasta EFTA-de nominendid tehakse avalikuks 11. märtsil, võitjad kuulutatakse välja 2. aprillil toimuval EFTA galal.



Eesti filmi- ja teleauhindade konkursi eesmärk on tunnustada filmi- ja televaldkonna professionaale ning tutvustada kinokülastajatele ja televaatajatele lähemalt ka nende erialade esindajaid, kes tihti kaadri taha jäävad.



Pidulikust galast toodab ülekande ERR, sündmust kantakse üle ETV ja ETV2 vahendusel.