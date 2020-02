Revals toob Eesti Laulule kantrihõngu

Revals on juba 2017. aastast Eestis kantrimuusikat au sisse viinud ning Jaanus Saago sõnul neil fänne jagub. Möödunud suvi kulges suures osas esinemiste tähe all.

"Ma arvan, et kuulajaskonda kindlasti tuleb kindlasti juurde, kui aktiivselt tegeleda. Me teeme seda sellepärast, et meile meeldib otseloomulikult koos mängida ja jämmida," rääkis Saago.

"Kirjutan romaani" pole valminud spetsiaalselt Eesti Laulu konkursi tarbeks. Kuna bändil oli uue albumi jagu materjale olemas, otsustati valida, kas ja milline lugu võiks sobida võistlusele esitamiseks.

Eesti Laulu peavad muusikud üheks suureks võimaluseks inimesteni jõudmiseks ja oma loomingu tutvustamiseks.

Revals astub üles esimeses poolfinaalis, 13. veebruaril.