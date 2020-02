Rasmus Rändvee astub I poolfinaalis esimesena lavale: hea on selline avapauk anda

"See laul on elust enesest. Võib-olla sellisest lapsepõlvest ja lihtsusest, minu igatsusest tagasi lihtsamate aegade järele," selgitas Rasmus "Terevisioonile" antud intervjuus laulu sõnumit.

Rasmus astub Eesti Laulu esimeses poolfinaalis, 13. veebruaril esimesena lavale. "Esimene on minu meelest mõnes mõttes väga hea olla. Siis on hea selline avapauk anda," rääkis Rasmus, et Eesti Laulu tiimiga koos asja arutades, otsustati see vastutusrikas ülesanne just talle anda.

Mitmel pool favoriidiks nimetatud Rasmus oma edus kindel pole. "Ma arvan, et sel hetkel, kui lavale lähed, sa ei tea mitte midagi. Teed seda puhtalt kogemuse pärast. Mulle ei meeldi võib-olla selline ennustamine, see on tänamatu töö, nagu nad ütlevad. Seetõttu see teeb kindlasti südame soojaks, seda on tore kuulda, aga laval lõpuks olen ikka mina üksi ja tiim minu ümber. Siis on kõik meelest läinud," avaldas Rändvee.

Lavale plaanibki Rasmus astuda täiesti üksi, ilma bändi ja taustalauljateta.

Tugevaid konkurente on Rasmuse arvates tal sel aastal võistlusel palju. Väga meeldivad talle Shira ja Egerti laulud.