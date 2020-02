Kümneaastane Ralf venna sünnist: nii hea tunne, et mina selle vastu sain võtta

38 nädalat rase olnud Marje meenutas, et tundis end juba hommikul kahtlaselt. "Mingi 10-11 ma ärkasin üles ja mõtlesin, et ei tule väga hea päev täna. Imelik oli olla," kirjeldas Merja Laagriküll, kelle sünnitustegevus hakkas ootamatult omaenda kodus pihta, ETV saates "Hommik Anuga".

Merja sõnul oli palju abi, et kodus oli kümneaastane poeg Ralf ja telefoni otsas meedik Sirja. "Telefonitugi oli omal kohal, väga suur tugi oli. Kui seda poleks olnud, oleks ma rohkem paanikas olnud," ütles Merja.

Ralfi sõnul oli ta Rogeri sündi vastu võttes väga keskendunud. "Mul ei olnud mingeid tundeid, ma lihtsalt olin selle juures, et ma pean ta välja võtma. Ma ei mõelnud mitte millelegi," meenutas Ralf, kes venna vastu võttis ja tema suu puhtaks pühkis. Kohe pärast seda tegi väike Roger oma esimese nutu.

Ema Sirja sõnul polnud üllatus, et Ralf nii hakkaja oli. "See oli üllatus, et ta suutis nii rahulikuks jääda, aga ma teadsin, et ta on võimeline selle ära tegema, sest ta on tugev poiss. Verd ta ei karda," ütles Sirja.

Kuusalus elava pere isa oli samal ajal Tallinnas tööl ning politsei pidas koju kihutava mehe kinni. Pereisa jõudis koju kiirabiga samal ajal.

Ralf lisas, et kogu protsess polnud tema arust hirmus. "See oli lihtsalt rõõmus ja nii hea tunne, et mina selle vastu sain võtta," tunnistas poiss.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ütles, et eelmisel aastal oli häirekeskuses tervelt 1500 kõnet, mis puudutasid kiiret sünnitegevust. "200 juhul oli nii, et kiiresti-kiiresti pidi hakkama meedik nõu andma. Eelmisel aastal oli 18 sellist armsat beebit, kellel oli ilmatulemisega nii kiire, et nad sündisid autos või kodus," ütles Alvela.