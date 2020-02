Keeleteo auhinnale kandideerivad virgutusvõimlemine, Taimi Paljak ja ERR-i sõnakorje

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.

Ministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner märkis, et paljud konkursile esitatud teod on ellu viidud eesti keele aasta egiidi all. "Tegemist on konkursi 14-aastase ajaloo kõige aktiivsema võistlusega," ütles Kärtner. "Suur rõõm on näha, et eesti keele aasta, mida mullu tähistasime, on kõnetanud väga paljusid inimesi ning innustanud neid nii tegudeks kui ka tegusid tunnustavateks kauniteks sõnadeks," ütles ta.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.

Kandidaadid on (esitamise järjekorras):

Nagib Mahfuzi teose "Kahe palee vahel" tõlkimine eesti keelde

Kathleen Jamie "Leiud", esseedevaliku tõlge eesti keelde

VII eesti teaduskeele konverents "Eestikeelne ja üleilmne teadus" ja kõik eelmised

Delfi emakeelemäng. Kristjan Jaak Petersoni teekond Riiast Tartusse

Üleilmne eesti keele nädal KeelEST

Üle-eestiline üleskutse "Omasõnad 2019"

Valdur Mikita "Mikita keeleaabits: põliskeele omailm"

Sõnajalaõis: gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õppekomplekt

Keeleteadlik ja innustav virgutusvõimlemine vikerraadios

Keeleretk Riia–Tartu Kristjan Jaak Petersoni radadel

Tartu Aleksander Puškini Kooli ja Tartu Raatuse Kooli 4. klasside keelekümblusprojekt "Vastastikku rikkaks"

Hilli Rannaga keeleerksalt ja mänguõhinal nüansirikka eneseväljenduseni

Nuti ristsõnad

Esimene keeletoimetaja kutseeksam

Ettevõtmine "Kutsu keeletoimetaja külla!"

Noorte murdeportaal "Murdekiiker"

Eesti-soome veebisõnaraamat

Eesti-hiina põhisõnavara sõnaraamat

Sõnastikuportaal Sõnaveeb

Ilusa eesti keele levitaja Taimi Paljak

Ajakirja Universitas Tartuensis kõrgharidusterminite keelenurk

15 aastat eesti emakeele ja kirjanduse õpet Luxembourgis

Eesti keele e-kursus "Keeletee"

Konverents "Keeleseadus 30" 18.01.2019

Veebipõhine kõnetuvastus

Kõige eestilikumad sõnad

Ülemaailmne õpilasvõistlus "Ood eesti keelele"

Suur sõnade leiutamise võistlus

140 uut artiklit Vikipeediale

Õigekirjagurmaani Instagrami konto

Tartu Ülikooli masintõlge

"Kuusalu rannakeele sõnaraamat"

Eesti Keele Instituudi keelekooliartiklite sari

Eesti keelega seostuva temaatika käsitlemine Postimehe rubriigis "Meie Eesti"

2019. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks on alanud avalik hääletus, mis kestab 27. veebruari keskööni. Igaühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel.

Laureaadid tehakse teatavaks 11. märtsil Põlva gümnaasiumis.