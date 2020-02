Eesti Laulu teine poolfinaal toob lavale Black Velveti ja suure Eurovisiooni popurrii

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad Tartus juba 13. ja 15. veebruaril. Kui esimeses poolfinaalis teevad külalistena kaasa Ines ja 5MIINUST, siis laupäeval toimuv teine poolfinaal toob üle pika aja taas nii suure publiku ette kodumaise menugrupi Black Velvet koosseisus Lauri Liiv, Sven Lõhmus ja Sulev Lõhmus.

Eesti Laulu teine poolfinaal teeb ühtlasi kummarduse ka suurele Eurovisioonile, mis tänavu tähistab 65. sünnipäeva. Meeleoluka popurrii Eesti Laulu ja Eurovisiooni hittidest läbi aastate esitavad nn superbäkid ehk Eesti säravaimad taustalauljad Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja Rolf Roosalu. Üks külalisartist on Eesti Laulu teiseks poolfinaaliks veel üllatusena varuks, kes annab Eurovisiooni tuntud lugudele senikuulmata kõla.

Tartus toimuvates poolfinaalides astub võistlustulle 24 artisti, mõlemast poolfinaalist pääseb žürii ja rahvahääletuse tulemusena edasi kuus artisti. Suur finaal toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis. Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul on kontsertide vastu huvi suur ja saalid peaaegu välja müüdud: "Huvilistel tasub kiiresti reageerida, sest mida lähemale jõuavad Eesti Laulu võistluspäevad, seda suurem on tõenäosus piletist ilma jääda."

Esimese poolfinaali (13.02) esinemisjärjekord:

1. Rasmus Rändvee: "Young"

2. Kruuv: "Leelo"

3. STEFAN: "By My Side"

4. INGA: "Right Time"

5. Anett x Fredi: "Write About Me"

6. Revals: "Kirjutan romaani"

7. Renate: "Videomäng"

8. Laura: "Break Me"

9. Little Mess: "Without a Reason"

10. Egert Milder: "Georgia (On My Mind)"

11. Jennifer Cohen: "Ping Pong"

12. Synne feat. Väliharf: "Majakad"

Teise poolfinaali (15.02) esinemisjärjekord:

1. Viinerid: "Kapa Kohi-LA"

2. Janet: "Hingelind"

3. Uku Suviste: "What Love Is"

4. INGER: "Only Dream"

5. Merilin Mälk: "Miljon sammu"

6. German & Violina: "Heart Winder"

7. Jaagup Tuisk: "Beautiful Lie"

8. Ziggy Wild: "Lean On Me"

9. Uudo Sepp: "I'm Sorry. I Messed Up"

10. Traffic: "Üks kord veel"

11. SHIRA: "Out In Space"

12. Mariliis Jõgeva: "Unistustes"

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli Spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide, finaalkontserdi ja finaali päevase peaproovi piletid on müügil Piletilevis.

Kõiki Eesti Laulu kontserte kannavad üle Eesti Televisioon, ETV+, Raadio 2 ja ERR.ee portaal. Poolfinaalide ja finaali melu vahendavad erisaadetega ETV ja ETV2.