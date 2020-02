Ilutulestikuküsimus jagab eestlased kaheks

Seejuures peab meestest üle poole ilutulestikku oluliseks traditsiooniks ja/või nauditavaks vaatemänguks, sellal kui naistest vaid kolmandik arvab samamoodi. Samal ajal on naiste hulgas tervelt 40 protsenti ehk meestest kaks korda suurem osa neid, kes sooviks ilutulestike asendamist millegi muu, näiteks valgusinstallatsioonidega. Ilutulestiku kategoorilise keelamise pooldajaid on siiski ka naiste hulgas väga vähe.

Kantar Emori uuringuspetsialisti Reet Marii Roki sõnul on ilutulestiku laskmise küsimus muutunud üha aktuaalsemaks mitte ainult tavakodanike, vaid ka omavalitsuste tasandil – aastavahetusel loobusid osad linnad-vallad rakettide laskmisest sootuks.

"Meil on seoses keskkonnaküsimuste teravnemisega järjest enam neid, kes peavad ilutulestikku häirivaks valgus- ja helireostuseks," märkis ta. "Lisaks osutab pidev paugutamine tugevat mõju koduloomade tervislikule heaolule. Me küll ei küsinud ilutulestiku kohta eraldi koeraomanikelt, kuid võib spekuleerida, et paugutamise vastased on ka nende hulgas enamuses," lisas Rokk.

Roki hinnangul näitab uuring siiski ka seda, et ilutulestiku keelamiseks puudub ühiskondlik kandepind. "Väga vähesed pooldasid kategoorilist keelamist, pigem soovitavad skeptikud teisi alternatiive, olgu siis kulukam hääletu ilutulestik või valgusinstallatsioonid. Paljudele on see endiselt oluline traditsioon, nende jaoks oleks vaikne aastavahetus ilma paugutamise ja saluudita nagu koer ilma hännata," ütles Rokk.