Joel Ostrat sööb magusat ja on elu parimas vormis

"Kõik asjad käivad tervisliku toitumise juurde, kui me räägime õigetest kogustest ehk doseerimisest. Ma olen enda peal tohutult katsetanud, see on kinni selles, palju sa liigud ja palju sa energiat kulutad, nii palju sa võid endale lubada ehk ennast premeerida," ütles Ostrat, kes on enda sõnul praegu 37-aastasena elu parimas vormis.

Ostrat tõdes, et ei tea, millal üldse hakati magusast rääkima kui kurjajuurest. "On tehtud üks uuring Ameerikas, kus 50 aastat tagasi sõi keskmine ameeriklane seitse kilo suhkrut aastas ja 50 aastat hiljem ehk täna sööb 70 kilo suhkrut," tõi Ostrat näite, et magusat tuleb tarbida mõistuse piirides.

Ostrat selgitas, et magusa eesmärk on tekitada head tuju. "Minu jaoks on magus enese premeerimine, hea tuju ja see on tähistamine. Magusasöömine on tähistamine," ütles Ostrat, miks igaüks peaks endale magusat lubama.

Sel pühapäeval, 9. veebruaril toimub Tallinnas, Kultuurikatlas järjekorras teine magusafestival. Lisaks majatäiele magusatele toodetele on koguperesündmusel toimumas ka mitmekülgne meelelahutusprogramm – päeva jooksul astuvad üles Liis Lemsalu ja Ariadne, toimuvad erinevad töötoad, Lottemaa etendus ja konkursid.

