Reimo Sildvee toob eetrisse reisisaate "Borneo töölaager"

"Borneo töölaager" ei ole tavaline reisisaade, kus mõni tuntud briti näitleja laseb ennast lennutada helesinise ookeani palmisaarele. See on hoopis neljaosaline telesari, mis viib tavalise Eesti mehe Indoneesia vihmametsa sumpama nabani sogasse vette, et ta saaks käed külge lüüa meie lähisugulaste orangutanide abistamisel.

Esimeses osas jõuab loodushuviline Reimo Sildvee kohale Borneole ja seab ennast sisse džungliküla mahajäetud endisesse eraloomaaeda. Ees ootavad päevad, mis on ootamatult täis saagimist ja peitliga tagumist.

"Borneo töölaager" on eetris laupäeviti ETV2-s kell 21.30.

Režissöör Märten Vaher, produtsent Ruth Heinmaa.