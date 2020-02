Peapiiskop Urmas Viilma koondab mõtteid saunalaval: Püha Vaimule meeldib ka saun

"Kui ei ole enam kuhugi kinnitada oma edasist juttu, siis kõige paremini aitab saun. Kütan sauna soojaks, lähen lavale pikali ja mõtlen. Ja nii huvitav kui see ka pole - Püha Vaimule meeldib ka saun", ütles Viilma Vikerraadio saates "Kirikuelu".

Viilma selgitas, et kui ta lavalt maha tuleb, on ta sageli tõdenud, et just saunalaval tuli väga hea mõte. "Teistmoodi lähenemine mõnele küsimusele ja siis läheb juba lihtsamalt," arutles Viilma.

Oma mõtted jutlustelt koondas Viilma värskesse teosesse "Valguse tähed". Raamat koondab tsitaate Viilma jutlustest, karjasekirjadest, kõnedest ja artiklitest Toomkoguduse õpetaja ja peapiiskopina.

Viilma avaldas, et raamat sai alguse pikkadelt lendudelt, mis peapiiskopi ametis ette tulevad. Kui üks võimalus on lennureisil raamatut lugeda, siis Viilma hakkas hoopis raamatut kirjutama.

"Vahelduse mõttes hakkasin ühel momendil võtma ette oma jutlusi ja mõtlesin, et kuidas jõuda jutlustega ka natuke kaugemale ja pikema mõjuga võiks olla see sõnum kui ainult ühel pühapäeval või ühel kirikupühal kantslist kõlanud ühekordne sõnum," selgitas Viilma, kuidas raamat alguse sai.

