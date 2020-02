Hendrik Relve: mind tõmbavad Venemaa kolkad

Hendrik Relve selgitas, et tegelikult on ta nii Kuriili saarestikus kui ka Sahhalini saarel käinud varem 1987. aastal. "Toona oli see vormistatud teaduslikuks tegevuseks Kuriili haruldaste taimede kogumiseks Tallinna botaanikaaia jaoks," mainis ta ja rõhutas, et nüüd käis ta seal uuesti 2018. aasta suvel.

Alates Teise maailmasõja lõpust on Kuriili saarestik kuulunud Venemaa koosseisu ning tänase päevani on Jaapani ja Venemaa vahel rahuleping sõlmimata. "Ametlikult on nad isegi sõjajalal," mainis ta rõhutas, et Jaapanit tuleb tänasel päeval neilt saartelt ikkagi otsida. "Seal on käinud sihikindel jaapanlaste märkide kaotamine, aga kui sa otsid, siis leiad."

Põhjuseks, miks Relve uuesti Kuriili saarestikku ja Sahhalini saarele läks, on see, et talle meeldib väga äärealad. "Mind tõmbavad kohutavalt Venemaa kolkad," mainis ta ja ütles, et võrreldes kunagise külastused on linnad väga palju muutunud, aga maapiirkond on vägagi sarnane. "Looduses on väga vähe selle ajaga muutunud."

ERR-i uudistemajas toimub 12. veebruaril kell 18.00 saate "Kuula rändajat" avalik salvestus, kus Hendrik Relve räägib neist reisidest veelgi täpsemalt.