Kristel Aaslaid suhtest Mattias Naaniga: veel ootan, et käsi sõrmuse võrra raskemaks läheks

Tuntud näitleja ja laulja Kristel Aaslaid tunnistas Vikerraadio saates "Owe Peterselli show", et kuigi on oma koomikust elukaaslase Mattias Naaniga juba neli aastat koos olnud, siis pulmakellad veel helisemas pole.

"Selleks peab käsi natukene raskemaks minema sõrmuse võrra, aga seda ma veel ootan. Aga eks need asjad juhtuvad siis, kui need juhtuma peavad. Ma vahepeal viskan seda, et huvitav, millal see sõrmus ka tuleb, käsi on kuidagi nii kerge - ja ei tule, mina ei tea, mida ma tegema pean," naeris Aaslaid.

Aaslaid tunnistas, et hindab suhtes Naaniga, et neil puudub armukadedus. "Ma ei kujutaks ette, kui ma peaks proovist minema punkt kell 9 ära, sest bändimehed on ju ümber," ütles Aaslaid, et selline piiramine ainult lükkab teist eemale.

Aaslaid tõdes, et kuigi koomikutena saab tema ja Mattiase kodus palju nalja, siis tegelikult hindavad nad hoopis diivanil vedelemist. "Me suudame tõsiselt ka olla, meie lemmikasi on filmide ja sarjade vaatamine diivanil lebos," arutles Aaslaid, et talle meeldib vaadata krimilugudest pajatavaid seriaale.

Ebakindlusest ülesaamine

Aaslaid rääkis avameelselt ka suhtest iseendaga, tunnistades, et on olnud sügavas augus ja nutnud netikommentaaride pärast, kus tema välimuse suunas kriitikanooli saadetakse.

"Vaatasin peeglisse ja mõtlesin, miks ma ei ole nagu tema või tema. Et miks mulle sellised kaardid kätte mängiti. Pluss käisin ka end kiusamas kommentaariumis, et näha, mis nad siis ütlevad - ja ongi nii. Ma olen nutnud tunde sellepärast," rääkis Aaslaid ning lisas, et ühel hetkel tegi ta siiski enesega rahu.

"Sain aru, et mina olen mina ja ma ei pea olema nagu keegi teine, sest siis see poleks ju mina. Nagu siis, kui kõik juhtmed oleksid täiesti valesti ühendatud - see ei toimiks üldse," ütles ta.

Kristel Aaslaid soovitab inimestel oma ebakindlusega sõbraks saada ning arvab, et tegelikult loeb hoopis see, kas sa käitud inimestega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse. "See kaalub kõik muu üle," ütles Aaslaid.

Aaslaid arutles, et ilutööstus on seadnud veidraid standardeid, kus ühel hetkel tuleb moodi nurgeline nägu ning ilukirurgi ukse taha tekib järjekord naistest, kes endale just sellist lõuajoont tahavad. "See ilumaailm on tohutult kummaline ja kui tundub, et miski teeb esteetiliselt nooremaks või nurgelisemaks, siis kohe tehakse. Kui sa tahad seda teha, siis tee, aga kui sa ei taha, siis ära tunne survet. Kui teed, siis tee enda pärast," lausus Aaslaid.