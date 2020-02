Pur Mudd avaldas uue singli "Ooh Aah"

Joonatan Siiman kinnitas, et singli "Ooh Aah" valmistusprotsess on kestnud pool aastat. "Meil on hea meel tulemust lõpuks ka kuulajatega jagada." Produtsent Oliver Rõõmuse ja Joonatan Siimani koostöös projektis Pur Mudd sai alguse kaks aastat tagasi.

Rõõmus selgitas, et "Ooh Aah" puhul on tegemist looga, mis on oma olemuselt sünge ja müstiline, kuid samaaegselt kaasahaarav ning tantsuline. 'Kuna lugu on sõnade poolest lihtne, siis on publikul ka seda meie kontserditel mõnus kaasa laulda," lisas ta.

Möödunud aastal ilmus Pur Muddil lugu "Smile" koostöös Briti laulja ja laulukirjutaja Daniel Pearce'iga.

Kuula lugu: