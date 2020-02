Üllar Saaremäe poja rollist "Talves": vapustust ei tulnud, aga kõrgenenud temperatuur oli tõesti

"Vapustust õnneks ei tulnud, aga teatud kõrgenenud temperatuur oli tõesti kinosaali sisenedes ja esimestel filmiminutitel sees. Edasi jooksis see juba väga loomulikult ja ma ei vaadanud teda enam kui om poega või kuidas ta täpselt ühel või teisel hetkel kohanduda on osanud või režissööri märkusi järginud. Ma vaatasin filmi," ütles Saaremäe "Vikerhommikus".

Ta lisas, et sai poja suurest rollist teada möödaminnes, kui Karl Robert mainis, et sai rolli uues Eesti mängufilmis. "Minu silmad olid poole suuremad kui temal endal. Tema võttis seda kui lahedat tööpakkumist ja noore näitlejana lahedat suveveetmist. Minul jooksis kogu see slepp kuklast läbi, kes kõik ja mis kaader eelmistes filmides on olnud. Tegemist on legendiga," ütles Saaremäe, viidates filmi varasemale kolmele osale.

"Talve" on viimane peatükk Oskar Lutsu Paunvere lugude põhjal valminud filmide reas. "Talve" jõuab ekraanile täpselt 50 aastat pärast "Kevade" esilinastumist, andes Paunvere-saagale väärika ja helge lõpu.

Kinno läks Saaremäe "Talvet" vaatama ilma igasuguste eelarvamusteta. "Ma võib-olla ei osanud väga kõrgeid veksleid välja visata kogu süsteemile, sest ma sain aru, et ta on suhteliselt väikese eelarvega. Tegelikult mul ei olnud väga suuri eelarvamusi, aga seetõttu polnud ka väga suuri ootusi," ütles Saaremäe.

Seda, et film on tehtud väikese eelarvega, polnud Saaremäe sõnul aga valmistoodangus tunda. "Ta väga hästi haakub kolme eelneva filmiga. Üheski neist ei pressi välja Hollywoodilikku rikkust. Nad on tehtud väga täpselt ja selliste vahenditega, nagu need filmid eeldavad või nõuavad," selgitas Saaremäe.

Suurt rõõmu tundis Saaremäe filmis üles astunud noorte näitlejate pärast, nimetades kaadrit heaks valikuks.

Filmi lavastaja on Ergo Kuld, osatäitjad Riina Hein, Margus Lepa, Franz Malmsten, Meelis Rämmeld, Henessi Schmidt, Karl Robert Saaremäe, Saara Nüganen, Märt Koik, Harry Kõrvits, Kersti Tombak.