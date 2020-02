Jennifer Coheni võistluslaul on kõlanud juba Iisraeli ja Londoni raadiotes

Jennifer Cohen avaldas, et tema Eesti Laulu võistluspala "Ping Pong" on kõlanud juba raadiotes üle Euroopa.

Jennifer ütles, et Eestis on mugav ja tore muusikat teha, aga sellest hoolimata on ta proovinud jalga ka välismaise muusikatööstuse ukse vahele saada. "Selle laulu ma saatsin küll hästi paljudele Euroopa blogidele, muusikablogidele. Väga palju tagasisidet on tulnud," ütles Cohen ETV saates "Terevisioon".

"Ma sain täiesti juhuslikult Iisraeli raadiojaama, see on tore, ma olen juudi päritolu. Londonis oli üks raadio, kes tahtis," loetles Cohen raadiojaamu, kus tema laul kõlanud on.

Cohen selgitas, et laul "Ping Pong" on kirjutatud keerulisest suhtest. "Mis alguses hakkas hästi mänguliselt ja toredalt, aga lõpuks keegi saab ikkagi haiget, sest see, kes mängima kutsub, otsustab, et ta ikkagi ei taha mängida. See räägib kaosest, aga see pole kurb laul," kirjeldas Cohen.

Ta lisas, et laul on kirjutatud tema enda kogemusest. "Nüüd see ajab isegi itsitama, miks me selle laulu kirjutasime, aga see on natuke meeldetuletus," tõdes Cohen.

Jennifer osales Eesti Laulul ka eelmisel aastal. Laulja sõnul on ta sel aastal kindlasti rahulikum. "Ma olen üldiselt elus rahulikumas kohas ja palju rohkem valmis nautima seda," ütles ta.

Samas on Coheni sõnul tegemist piisavalt, et esitus oleks poolfinaalis ideaalne. "On tantsuproovid, taustalauljatega proovid, stilistikaproovid, kontsakingade proovid, et ei kukuks ja mis iganes. Ikka hästi palju ettevalmistust nõuab," selgitas Cohen.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.