Uudo Sepp: saan lavale minna iseendana

Varem Universali plaadifirma alt muusikat avaldanud Uudo Sepp alustas koostööd muusikaprodutsendi Andrei Zevakiniga, kellega koos sündis Eesti Laulu võistluspala "I'm Sorry. I Messed Up". Uudo on Eesti Laulul esimest korda.

"Valmistumine läheb väga hästi, ma olen tänu sellele laulule nii valmis teiseks poolfinaaliks. Ma tunnen, et ma saan lavale minna iseendana. Ei pea kartma midagi sellist, et peaks esinema või olema keegi teine, kes ma tegelikult ei ole," ütles muusik, et kavatsebki laval esitleda end selle Uudo Sepana, kes ta ongi, vahendas ETV saade "Terevisioon".

Võistluslaulu "I'm Sorry. I Messed Up" kirjutas Andrei juba eelmise aasta augustis enda isiklikust kogemusest. "Pärast esimesi sõnu ma tundsin, et vau, see kõnetab mind nii palju ja nii hullult, et ma tahaks ise ka sama asja inimestele edasi anda," ütles Sepp, miks ta otsustas just selle lauluga Eesti Laulule proovida.

Zevakini sõnul pole tegemist tüüpilise armastuslooga. Uudo lisas, et laulu sõnum on väga konkreetne. "Kõigil on elus olnud neid hetki, kus nad on nii valesti öelnud ja teinud, et tahaks tagasi võtta, aga midagi muud enam ei aita kui lihtsalt vabandus," ütles Sepp.

Saaremaalt pärit Uudo tõdes, et maapoisi elu on tema jaoks nüüd läbi. "Praegu võib öelda küll, sest viimasel ajal olen Tallinnas, pärast superstaarisaadet olengi ainult Tallinnas olnud," rääkis Sepp.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.