Laikrete perebänd kirjutas laulu Vikerraadiost

Laikrete perebändi muusika autor on ema Piret. "Kuigi minu abikaasa Tõnu on ka loominguline, siis tema miskipärast väga ei kirjuta. Mina kirjutan viisid ja sõnad on kirjutanud tavaliselt Marek Sadam või Kairi Kroon," lisas Piret "Vikerhommikus".

Pireti sõnul on muusika loomine üks tema lemmiktegevusi. "Laulud ei tule vaevaliselt ja raskelt, nad lihtsalt tulevad. Mind inspireerivad olukorrad ja tekstid," ütles Piret.

Vikerraadiole pühendatud laulu viisi autor on taas Piret ning sõnade autor Marek Sadam. Pireti sõnul pole tegemist üldse lihtsa looga. "Ma mõtlesin, et kuidas me selle ära laulame, sest sõnu oli nii palju," naeris ema Piret, lisades, et ühtegi sõna ei raatsitud välja jätta.