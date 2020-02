Sandra Jõgeva võrdles domina-alluva suhet purjeregatiga: inimene tahab teravaid elamusi

Eesti üks väheseid avalikke dominaid Sandra Jõgeva naeris ETV saates "Ringvaade", et meediaväljaannetest tekkis lausa järjekord, kes tahtsid, et tema seda filmi kommenteeriks. Jõgeva ise ei ole viimasel ajal oma domina rollile keskendunud. "See on jäänud mingiks etapiks rohkem, aga kuna kõik tahavad, et ma selleks räägiksin, siis ma tulen alati vastu," lausus ta.

"Koerad ei kanna pükse" on lugu leinast ja sellest ülesaamisest, ootamatust hingeravimudelist ja kõige ettearvamatust armastusloost soomlasliku komöödia kastmes. Jõgeva kinnitas, et soomlased said hästi hakkama domina-alluva suhte kirjeldamisega, kuid film ise oli liiga sentimentaalne ja tüütu.

Jõgeva sõnul meenutas film "50 halli varjundit", kus inimese soovile kogeda valu on lisatud mingi sentimentaalne põhjus. "Koerad ei kanna pükse" peaosaline kohtub filmis dominaga, sest kaotas õnnetuse läbi oma naise. "Ma arvan, et see on primitiivne. Inimestele meeldivad erinevad asjad ja selle taga ei pea olema konkreetne trauma," ütles Jõgeva, et mõned inimesed tahavad end lihtsalt välja lülitada. Jõgeva lisas, et inimesi, kes tahavad brutaalset vägivalda kogeda, on piisavalt.

Jõgeva selgitas, et domina roll on domineerida teise inimese üle, teist alandades või talle haiget tehes. Naise sõnul ei pea see tegevus olema alati seksuaalse alatooniga. "Domina seisukohalt on see üks väheseid legitiimseid võimalusi olla halb inimene - mõnitada ja haiget teha nii, et ta tegelikult ei ole halb inimene," selgitas Jõgeva.

Jõgeva sõnul pole midagi imestamisväärset selles, et inimesed tahavad kannatada. "Kui inimene tahab end läbi teravate, füüsiliselt valusate elamuste end välja lülitada oma tavalisest elust, siis see on lihtsalt mingi purjetamisregatt. Minnakse ka suusatama, kus on hõre õhk ja seda kõik talutakse rõõmsalt. Keegi ei mõtle, kas tal on imelik orientatsioon," selgitas Jõgeva, võrreldes domina-alluva suhet spordiga.